Susunan Pemain Liverpool vs AC Milan di Liga Champion Malam Ini, Giroud Siap Saat Ibrahimovic Cedera

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs AC Milan di laga Liga Champions, Kamis (16/9/2021) via Live Streaming Vidio.com dan tak via Siaran Langsung SCTV. Zlatan Ibrahimovic cedera, Oliver Giroud starter.

Siaran Langsung Liga Champions antara Liverpool vs AC Milan via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs AC Milan di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Zlatan Ibrahimovic didukung Sandro Tonali dan Franck Kessie di lini tengah main.

Duel Liverpool vs AC Milan di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Hasil Liga Champion Lengkap, Man United & Barcelona Kalah Saat Chelsea & Juventus Menang

matchday pertama Grup B akan tinggi.

Liverpool dan AC Milan punya dua momen bersejarah: "Miracle of Istanbul" dan "Miracle of Athena".

Pada 2005, kedua tim berjumpa di partai final Liga Champions.

Dalam laga di Stadion Ataturk, Istanbul, AC Milan unggul sejak menit pertama melalui gol sang kapten Paolo Maldini.

I Diavolo Rosso menambah 2 gol lewat bomber asal Argentina, Hernan Crespo.

Skor 3-0 untuk AC Milan bertahan hingga babak pertama usai.