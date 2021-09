Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Pekan 3, Bali United vs Persib & PSM vs Persebaya

Jadwal Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Borneo FC vs Barito Putera, PSM vs Persebaya & Bali United vs Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 pekan ini mulai Jumat (17/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021). Ada Borneo FC vs Barito Putera, PSM Makassar vs Persebaya dan Bali United FC vs Persib dan bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar atau Live Streaming Indosiar.

Setelah merampungkan pekan keduanya, Liga 1 musim 2021 bakal melangsungkan pekan ketiga. Selanjutnya ada laga PSS Sleman vs Arema FC dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta dan tayang via Live Streaming TV Online Indosiar, Vidio.com atau OChannel.

Terlaksana pukul 15.15 WIB, Persela Lamongan bakal dihadapkan dengan Persita Tangerang.

Masih di jam yang sama tersaji pula laga Borneo FC melawan Barito Putera.

Kemudian Liga 1 2021 dilanjutkan dengan pertemuan Tira Persikabo versus Persik Kediri pukul 18.15 WIB.

Sehari setelahnya, duel super big match terjadi.

Persib Bandung ditantang Bali United pada Sabtu (18/9/2021) pukul 20.45 WIB.

Hal ini bisa dikatakan pertarungan dua calon juara Liga 1 2021.

Seperti yang diketahui, sementara Persib dan Bali United memang menjadi penguasa di daftar klasemen.