Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV, Tottenham vs Chelsea & West Ham vs Man United

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV, West Ham vs Manchester United dan Tottenham Hotspurs vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Premier League (EPL) pekan 5 beserta jam tayangnya, yang tayang via Siaran Langsung SCTV & Live Streaming Mola TV. Ada duel West Ham vs Manchester United dan Derby London Tottenham Hotspurs vs Chelsea.

Liga Inggris pekan 5 akan dimulai Sabtu (18/9/2021). Laga menarik selain West Ham vs Man United dan Derby London Tottenham vs Chelsea adalah Manchester City vs Southampton dan Liverpool vs Crystal Palace.

Seperti pekan sebelumnya, ada sejumlah pertandingan di Jadwal Liga Inggris yang akan tayang lewat Siaran Langsung SCTV secara gratis dan Live Streaming Mola TV. Bisa jadi duel Tottenham Hotspurs vs Chelsea.

Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi pertandingan Liga Inggris mana yang akan tayang di SCTV pekan ini.

Pertandingan Tottenham vs Chelsea Liga Inggris akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (19/9/2021) pukul 22.30 WIB.

Tottenham yang berdiri kukuh di puncak klasemen Liga Inggris pada pekan ketiga secara mengejutkan kalah dari Crystal Palace dengan skor telak 3-0.

Wilfred Zaha dan Odsonne Edouard jadi aktor protagonis untuk Harry Kane dan kolega. Apalagi dua gol yang dicetak oleh Odsonne tercipta pada menit-menit akhir waktu normal pertandingan.

Hal ini tak lepas dari kartu merah Japhet Tanganga pada menit ke-58 yang membuat Tottenham bermain dengan 10 orang.

Pada akhir pekan nanti, Tottenham akan mendapat tantangan dari Chelsea.

Tim yang tengah on fire, tak hanya di kancah domestik liga Inggris melainkan juga di Liga Eropa saat tampil di Liga Champions.