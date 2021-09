Jadwal Liga Italia Siaran Langsung RCTI & Bein Sports, Juventus vs AC Milan & Bologna vs Inter Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Pekan ke-3 yang akan dimulai pada hari Sabtu (18/9/2021) hingga Selasa (21/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 ada Bologna vs Inter Milan. Ada Juventus vs AC Milan yang akan tayang via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +.

Beberapa laga menarik akan tersaji pada pekan ke-3 Liga Italia 2021 dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2. Juventus, Inter Milan dan AC Milan main. Cek Klasemen Liga Italia terbaru.

Pada Jadwal Liga Italia pekan ini, ada Bologna vs Inter Milan yang bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2. Lalu Juventus vs AC Milan yang tayang secara Siaran Langsung RCTI ataupun Live Streaming RCTI +.

Semua pertandingan liga Italia bisa disaksikan di beIN Sports dan Vidio.com. Klasemen Liga Italia terbaru ada di artike ini.

Baca juga: Kata Pioli & Klopp Soal Kekalahan AC Milan di Kandang Liverpool, Conte Beri Masukan

Baca juga: Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Pekan 3, Bali United vs Persib & PSM vs Persebaya

Kedua tim saat ini berada dalam posisi yang jauh berbeda di klasemen sementara Serie A.

Dari 3 giornada awal Liga Italia 2021/2022, AC Milan tampil impresif dengan meraih hasil sempurna, yakni 3 kali menang dari 3 pertandingan.

Hasil itu membuat Rossoneri saat ini memiliki 9 poin dan menempati posisi runner-up klasemen Serie A di bawah AS Roma.

Tidak hanya kemenangan, secara produktivitas gol, lini depan AC Milan bermain cukup bagus.

Olivier Giroud dan kolega sudah mencetak 7 gol dari 3 pertandingan dan baru kebobolan 1 gol, serta membuat 2 kali clean sheet.

Sementara itu, situasi berbeda dialami oleh Juventus yang kembali dibesut oleh Massimiliano Allegri.