Liga 1 Borneo FC vs Barito Putera : Bustos Sembuh Ini Jadwal Lengkap dan Live Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mulai Jumat besok Liga 1 2021 akan kembali bergulir. Simak jadwal lengkap laga Jumat sampai Minggu (19/9/2021) yang bisa ditonton melalui Siaran Langsung Indosiar atau Live Streaming Indosiar.

Laga laga besar tersaji seperti Derbi Papadaan Sesama Kalimantan, Borneo FC vs Barito Putera, PSM Makassar vs Persebaya dan Bali United FC vs Persib, PSS Sleman vs Arema FC dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta dan tayang via Live Streaming TV Online Indosiar, Vidio.com atau OChannel.

Semua laga di Jadwal Liga 1 2021 bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar atau Live Streaming Indosiar mulai pukul 15.15 WIB.

Liga 1 2021 pekan ketiga diawali laga Persela Lamongan yang ditantang Persita Tangerang Jumat sore yang akan tayang langsung di OChanel.

Diwaktu yang sama Borneo FC vs Barito Putera disiarkan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Dua jam berselang giliran laga TIRA Persikabo vs Persik Kediri yang juga tayang di Live Streaming TV Online Vidio.com.

Dilansir dari Bolasport.com, asisten pelatih Borneo FC, Ahmad Amiruddin memastikan bahwa pemain asingnya, Jonathan Bustos dipastikan bisa memperkuat tim dalam laga melawan Barito Putera.

Borneo FC dijadwalkan akan menghadapi Barito Putera pada 17 September 2021 mendatang.

Dalam laga lanjutan pekan ketiga Liga 1 2021/2022 ini Borneo FC akan kembali turun dengan kekuatan penuh.

Hal ini karena Jonathan Bustos dipastikan kembali memperkuat tim setelah absen pada laga sebelumnya.