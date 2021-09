Perlakuan Ruben Onsu pada Betrand Peto Pagi-pagi Terekam, Disaksikan Sarwendah Rias Wajah Onyo

Youtube The Onsu Family

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Ruben Onsu memperlihatkan aktivitas sehari-harinya ketika di rumah. Pagi-pagi suami Sarwendah itu sibuk mengurus Betrand Peto cs.

Bahkan, Ruben Onsu terekam merias wajah Betrand Peto yang hendak syuting. Sementara, Sarwendah mengurus Thalia Putri Onsu dan Thania Putri Onsu.

Ruben Onsu dan Sarwendah memang kompak untuk mengasuh sendiri anak-anaknya. Segala macam kebutuhan hidup Betrand Peto, Thalia Onsu dan Thania Onsu merekalah yang mengatur.

Aksi Ruben Onsu tayang dalam video vlog kanal youtube The Onsu Family berjudul 'BEGINILAh! Ruben dan Sarwendah Urus Kebutuhan Anak-anak SETIAP PAGI' unggahan Jumat (17/9/2021).

Sebelum pergi syuting, Betrand Peto persiapan dulu dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Untuk bagian make up, Onyo menyerahkannya kepada ayah Ruben.

"Oke The Onsu sekarang Onyo mau pergi syuting. Onyo mau minta ayah touch-up in Onyo make up, " ucap Betrand Peto, dikutip oleh Banjarmasinpost.co.id, Jumat (17/9/2021).

Ini rupanya sudah menjadi kebiasaannya, berlaku manja terhadap sang ayah.

"Ai sering kalo mau syuting pasti Ayah yang touch-up in, " aku Onyo.

Saat itu Ruben Onsu tengah makan.

Baca juga: Keresahan Maia Estianty Gegara Perlakuan Irwan Mussry di Amerika, Ibu Al El Dul: Alamat Gemuk Lagi

Baca juga: Tindakan Alshad Bawa Sosok Ini Picu Reaksi Raffi Ahmad, Suami Nagita: Serigala Berbulu Buaya