Prediksi Inter Milan vs Bologna di Liga Italia Pekan Ini Live Bein Sports 2, Joaquin Correa Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Bologna di Liga Italia Serie A, Minggu (18/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Joaquin Correa main.

Kedua tim saat ini sama-sama belum terkalahkan di klasemen Liga Italia 2021.

Dari 3 laga yang sudah dijalani, baik Inter Milan maupun Bologna, sama-sama meraih 2 kemenangan dan 1 kali seri.

Keduanya pun memiliki poin yang sama, yakni 7 dan hanya terpaut selisih gol.

Inter Milan sukses mencetak 9 gol dan kebobolan 3 gol dari 3 laga, sementara Bologna mencetak 4 gol dan kebobolan 2 gol.

Tapi, Rossoblu mencatat 2 kali clean sheet alias tidak kebobolan dalam 2 pertandingan.

Di sisi lain, Inter Milan yang baru saja menderita kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions (0-1), ingin kembali ke jalur kemenangan.