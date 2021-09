Diesnatalis ke-31 FK ULM, Kukuhkan Kerjasama dengan PT Arutmin Indonesia Tambang Satui

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (FK ULM) menggelar Diesnatalis ke-31 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/9/2021).

Opening yang digelar secara luring dan daring tersebut mengambil tema The Old Wind Brings A New Atmosphere atau Mengangkat Kembali Budaya Banjar yang Mulai Luntur dengan Atmosfer yang Baru.

Diesnatalis dihadiri oleh Dekan FK ULM, Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes, Sp.F, SH, Kepala Dinas Kabupaten Banjar dr. Diauddin, M.Kes,Perwakilan PT Arutmin Satui, Koordinator Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Koordinator Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Koordinator Program Studi Psikologi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi dan lainnya.

"Pelaksanaan Diesnatalis ke-31 FK ULM digelar dalam tiga tahapan, diantaranya bakti sosial, lomba dan webinar. Alhamdulillah, kegiatan ini bisa terlaksana," kata Ketua Pelaksana, Agianto, S.Kep, Ns., MNS, Ph.D

Untuk peserta lomba, sambungnya, merupakan perwakilan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Alumni Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (IKA FK ULM).

Dari tema Gawi Sabumi Wujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan kebanggaan terhadap sasirangan sebagai budaya Banjar diharapkan mampu mengangkat kembali budaya Banjar yang mulai luntur dengan atmosfer yang baru.

Sementara, Dekan FK ULM, Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes, Sp.F, SH mengatakan, tidak terasa Fakultas Kedokteran memasuki 31 tahun.

"Kami berharap Fakultas Kedokteran bisa semakin maju dan semakin banyak sumbangsih terbaik untuk NKRI khususnya banua kita Kalimantan Selatan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan juga menjelaskan terkait kerja sama dengan PT Arutmin.

Kerja sama dengan PT Arutmin sudah berjalan sejak lama, namun di hari ini FK ULM di Banjarbaru kembali memperluas serta memperkuat kerja sama lebih formal dalam bentuk memperluas desa binaan, diantaranya di wilayah PT Arutmin Satui.

Dengan ini diharapkan sinergi perguruan tinggi dan dunia usaha, khususnya dalam hal ini PT Arutmin Satui bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan menjadi lahan pembelajaran Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Iwan menyebut, kerja sama ini tidak hanya dengan site PT Arutmin Satui, tetapi juga dengan site PT Arutmin lainnya.

Masih dalam gelaran Opening Diesnatalis diberikan pula penghargaan kepada mahasiswa dari lima program studi di FK ULM.

Untuk pengumuman pemenang lomba fashion show, pemenang lomba memasak akan diumumkan pada November.

Pelaksanaan Diesnatalis ke-31 FK ULM ini juga menerapkan Protokol kesehatan, setiap tamu undangan serta mahasiswa, dosen dites swab sebelum memasuki FK ULM. (aol)