Prediksi, Line Up & Link Streaming Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Liverpool vs Palace di laga Liga Inggris, Sabtu (18/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Mohamed Salah, Diogo Jota dan Sadio Mane main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Crystal Palace via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Palace bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mohamed Salah, Diogo Jota dan Sadio Mane main.

Duel Liverpool vs Crystal Palace di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Malam Ini, Man City vs Soton & Liverpool vs Palace

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Live Indosiar Hari Ini Ada PSM vs Persebaya, Bali United vs Persib

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Live RCTI Malam Ini Inter vs Bologna, Juventus vs Milan Besok

Prediksi laga, tuan rumah dapat merebut kemenangan.

Liverpool baru saja mendapat suntikan motivasi usai memetik kemenangan atas AC Milan, dalam matchday perdana Liga Champions (UCL) 2021/2022 tengah pekan ini.

Dalam pertarungan yang juga dihelat di Stadion Anfield itu The Reds menang 3-2.

Liverpool di bawah asuhan pelatih Jurgen Klopp mampu tampil dominan, dengan membukukan 61 persen penguasaan bola.

Lini depan The Reds juga rajin memberikan ancaman dengan melepaskan 23 kali tembakan, berbanding hanya 7 kali milik Milan.

"Ya, hampir 100 persen [sesuai dengan yang diharapkan] tentu saja karena itu adalah permainan yang brilian, sangat menarik dan sangat menghibur," terang Jurgen Klopp soal penampilan skuadnya dalam big match UCL Selasa (15/9/2021) kemarin.