BERLANGSUNG Link SCTV! Live Streaming Tottenham vs Chelsea di TV Online Liga Inggris, Lukaku Main

Duel Tottenham vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Prediksi Spurs vs Chelsea berdasarkan skor head to head (H2H) dan kondisi skuad kedua tim menunjukkan laga EPL pekan ke-5 itu bakal berlangsung sengit.

Tottenham mengusung misi memutus rekor negatif mereka kala berjumpa The Blues.

Sebab, dari 6 pertemuan terakhirnya versus Chelsea, Spurs belum pernah meraih kemenangan. Mereka menelan 3 kekalahan dan meraih 3 hasil imbang.

Skuad asuhan Nuno Espirito Santo tentu juga ingin menyudahi tren buruk mereka di 2 laga terbaru di EPL musim ini.

Setelah dikalahkan Crystal Palace pada pekan ke-4 kemarin, Spurs kembali gagal meraih kemenangan di Liga Konferensi Eropa. Mereka ditahan imbang Rennes dengan skor 2-2.

Namun, Nuno menegaskan timnya sudah siap meladeni Chelsea di kandang sendiri. "Ini di rumah, sehingga kami akan didukung para suproter. Laga ini sulit, tapi kami siap untuk itu," tegas pelatih berusia 47 tersebut.