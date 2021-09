Cara Pioli Tutupi Masalah AC Milan saat Kontra Juventus di Serie A, Krisis Pemain Hantui Rossoneri

Pemain depan AC Milan asal Swedia Zlatan Ibrahimovic (tengah) menyentuh tangan rekan setimnya asal Spanyol Samuel Castillejo (kanan) saat ia digantikan oleh pelatih Stefano Pioli (Belakang kiri) selama pertandingan sepak bola Serie A Liga Italia AC Milan vs Inter Milan pada 21 Februari 2021 di stadion San Siro di Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - 'Senjata Cadangan' sudah disiapkan pelatih AC Milan Stefano Pioli untuk menghadapi Juventus, setelah enam pemain Rossoneri dipastikan absen di laga tersebut.

Jadwal Liga Italia Juventus vs AC Milan adalah pada malam ini Senin (20/9/2021) jam 01.45 WIB dini hari yang tayang lewat siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Dipastikan tanpa dua bomber andalan Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud serta empat pemain andalan lainnya, Pioli menyebut kolaborasi sisi kiri permainan AC Milan menjadi senjata kejutan.

Adalah Rafael Leao yang bergantian dengan Ante Rebic mengemban pos tersebut.

Pegerakan keduanya ditopang Theo Hernandez yang memiliki kecepatan mumpuni untuk menyisir sektor flank.

"Saya tahu Rebic dan Leao merupakan pemain dengan tipikal berbeda," terang Stefano Pioli, dikutip dari laman Pianet Milan melalui Tribunnews.

"Leao lebih cenderung one on one berhadapan dengan lawannya."

"Sedangkan Rebic bermain untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan."

"Di posisi sayap kiri merupakan kekuatan kami dan jujur saja membahayakn bagi pertahanan lawan."

AC Milan melawan Juventus dengan situasi krisis cedera. Enam pemain Rosonerri absen saat bertandang ke markas Juventus di pekan ke 4 Liga Italia Serie A.