Keadaan Paras Tissa Biani Tanpa Makeup Tuai Pujian, Disebut Mirip Dul Jaelani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi Aktris Tissa Biani posting keadaan wajahnya yang natural tuai pujian.

Tanpa makeup, kekasih Dul Jaelani itu tak malu membagikan potretnya tanpa makeup.

Hal ini diketahui dari unggahan di laman Instagram pribadinya @tissabiani.

Ia tampak santai dengan wajah polosnya saat di dalam mobil.

Kecantikannya pun tetap terpancar meski tanpa makeup.

"No effect, No Makeup..

Just Me, My Self & I," tulis wanita berusia 19 tahun ini dikutip Tribunsolo.com dari Instagramnya, Minggu (19/9/2021).

Kondisi wajah natural Tissa Biani (Instagram Tissa Biani)

Unggahan Tissa Biani pun banjir pujian dari sejumlah rekan artis dan warganet.

Bahkan ada salah satu warganet yang menyebut jika wajah Tissa Biani mirip dengan Dul Jaelani.

"Kak Tissa mukanya mirip kak Dul.. Katanya kalau mukanya mirip itu tandanya jodoh," tulis salah satu warganet di kolom komentar.

