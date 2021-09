LIVE RCTI! Link Nonton TV Online Juventus vs AC Milan di Liga Italia Live Bein Sports 1, Giroud Main

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia via Live Streaming RCTI +, Live Streaming Bein Sports 1 & Siaran Langsung RCTI +. Oliver Giroud main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Senin (20/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Oliver Giroud main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs AC Milan dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Oliver Giroud main.

Duel Juventus vs AC Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan bisa via RCTI +.

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming Juventus vs AC Milan Liga Italia Malam Ini Live RCTI, Giroud Main

Baca juga: SESAAT LAGI Live SCTV! Link TV Online Tottenham vs Chelsea di Siaran Langsung Liga Inggris

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming PSG vs Lyon di Liga Prancis Malam Ini, Lionel Messi Main

Meskipun Juventus sedang mengalami turbulensi performa di Serie A awal musim ini, laga mereka vs Milan diprediksi bakal tetap seru.

Faktor gengsi kedua tim di laga ini tidak bisa diremehkan. Jika melihat rekor 6 pertemuan terakhir, keduanya bisa dibilang punya kekuatan seimbang. Juve dan Milan kompak berbagi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam sejumlah laga tersebut.

Selain itu, Si Nyonya Tua juga punya misi tersendiri, yakni membalas dendam kekalahan kandang musim lalu dari Rossoneri.

Pada Mei lalu, Paulo Dybala dan kolega takluk di kandang sendiri dari Milan dengan skor telak 0-3.

Juventus butuh poin penuh di laga nanti guna mendongkrak posisinya dari klasemen bawah.

Saat ini, tim arahan Masimiliano Allegri masih terpuruk di urutan 16 dengan koleksi 1 poin dari 3 laga.