Puja-puji dari Inzhagi Usai lnter Milan Bantai Bologna, Denzel Dumfries Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan atas Bologna pada pekan 4 Liga Italia Serie A, Minggu (19/9/2021) dini hari WIB. Simeone Inzhagi puji penampilan anak asuhnya.

Hasil Inter Milan vs Bologna adalah 6-1. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Enam gol kemenangan Nerazzurri dilesakkan Lautaro Martinez (6'), Milian Skriniar (30'), Nicolo Barella (34'), Matias Vecino (54') dan dwigol milik Edin Dzeko (63', 68').

Sementara Bologna mencetak satu gol lewat Arthur Theate (86').

Simone Inzaghi mengakui Denzel Dumfries menetap di 'lebih cepat dari yang diharapkan' di Inter dan membuat kesan yang cukup baik dalam kemenangan 6-1 atas Bologna.

Dumfries menjadi man of the match laga Inter vs Bologna dan menjadi sorotan utama Inzhagi.

Pemain anyar Inter Milan musim ini tersebut memberikan dampak langsung, dua assist dan peluang besar lainnya tercipta di San Siro.

“Itu adalah penampilan yang hebat, dia berlatih dengan baik dan terus terang telah beradaptasi lebih cepat dari yang diharapkan. Dia memiliki kualitas, kuantitas, ingin belajar dan kami lebih dari puas,” kata Inzaghi kepada DAZN.

Enam gol melewati Bologna terasa seperti kebalikan dari kekalahan Liga Champions hari Rabu dari Real Madrid, ketika mereka gagal memanfaatkan peluang mereka, sebagian karena penyelamatan Thibaut Courtois yang luar biasa.

“Saya takut pada pertandingan ini, karena setelah Rabu melawan Real Madrid di mana kami pantas mendapatkan lebih, ada beberapa kekhawatiran. Untungnya, para pemain mengambil pendekatan yang tepat sejak awal.

“Terkadang Anda perlu menganalisis permainan tanpa melihat hasilnya. Saya memberi selamat kepada para pemain tentang bagaimana kami bermain melawan Real Madrid, tetapi kemudian memberi tahu mereka karena Anda tidak boleh kalah setelah menciptakan banyak peluang.