Jadwal Liga Champions Live SCTV, Match Day 2 Ada PSG vs Man City, Milan vs Atletico, Juve vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal Liga Champions (UCL) match day 2 yang kembali akan disiarkan langsung stasiun TV SCTV.

Jadwal Liga Champions pekan ini masih libur. Para tim akan kembali berlaga di babak penyisihan grup mulai Selasa, 28 September 2021 mendatang.

Ada sejumlah pertandingan menarik yang sudah menanti seperti AC Milan vs Atletico Madrid, PSG vs Manchester City dan Juventus vs Chelsea.

Di match day 1, AC Milan yang kembali ke Liga Champions setelah 7 tahun absen terpaksa dikecewakan oleh Liverpool.

AC Milan takluk dengan skor 2-3 dari raksasa Liga Inggris Liverpool.

Padahal AC Milan sempat memimpin skor.

Namun Liverpool yang tak ingin dipermalukan di depan publiknya berhasil come back dan mengungguli gol AC Milan.

Rossoneri tertinggal satu gol melalui upaya Trent Alexander-Arnold yang dibelokkan (membentur) Fikayo Tomori.

Milan juga dihukum tendangan penalti yang dieksekusi Mohamed Salah tapi bisa diselamatkan Mike Maignan.

Meski begitu, Milan unggul 2-1 di babak pertama melalui Ante Rebic dan Brahim Diaz, yang mencetak gol berselisih hanya satu menit dan 48 detik satu sama lain.