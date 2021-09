Perubahan Tato di Tubuh Celine Evangelista dan Stefan William Pasca Pisah Rumah, Intip Bagian Dada

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah tangga pembawa acara Celine Evangelista dan aktor Stefan William masih jadi sorotan.

Setelah mengumumkan pisah rumah, Celine Evangelista dan Stefan William menghapus tato simbol ikatan cinta mereka yang berada di bagian dadanya masing-masing.

Pada tato tertulis tanggal pernikahan Celine Evangelista dan Stefan William.

Sebagai informasi, tato yang ada di dada Celine Evangelista bertuliskan "You Are Mine XXVI.VSC.MMXVI 10.11.2016".

Celine Evangelista berujar ingin menghapus tato-tatonya lantaran tak estetik bila tersorot kamera. Sementara Stefan William kini justru bikin tato lebih besar lagi.

Dikutip oleh Banjarmasinpost.co.id, berikut ini tato baru Stefan William, tampak dalam foto yang diunggahnya ke Instagram @stefannwilliam beberapa hari lalu.

Stefan William yang tengah berlibur di Pulau Bali. Fotonya kala berjemur sambil telanjang dada tepatnya di tepi kolam renang saat menginap di villa Liang mencuri perhatian.

“Be yourself

everyone else is already taken

@nagisa_bali_group

@villa.liang.seminyak, “ tulis Stefan William dalam captionnya.

Tato yang tergambar di dada mantan kekasih Natasha Wilona itu rupanya sebuah wajah singa.

Ukurannya lebih besar dari tato yang dulu.