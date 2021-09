Postingan Nia Ramadhani di Instagram Kini Tak Bisa Dikomentari Lagi, Beda Akun Ardi Bakrie

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan sosialitas Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie masih menjalani rehabilitasi akibat terjerat kasus narkoba.

Setelah diputuskan rehabilitasi, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie nyaris tak terlihat lagi di publik.

Bahkan, akun instagram Nia ramadhani dan Ardia Bakrie tak update lagi sejak postinga terakhir 3 Juli 2021 lalu.

Postingan terakhir Nia Ramadhani adalah memajang foto bareng iparnya, Anindya Bakrie.

Baca juga: Lepas dari Ayu Ting Ting, Intip Kondisi Enji Baskoro dan Shaheer Sheikh yang Kini Punya Anak

Baca juga: Kelanjutan Hubungan Ariel NOAH dan Bunga Citra Lestari, BCL Tak Segan Panggil Boril Begini

"Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie

I dont know what is happening..

Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan..

TAPI BE STRONG DIN.. DAN JANGAN PATAH SEMANGAT BUAT NIAT NANIN YANG INGIN MEMBANTU ORG KECIL/PENGUSAHA KECIL AGAR BISA PUNYA KESEMPATAN MAJU BERSAMA2..

KRN ITU ADALAH ALASAN AKU INGIN NANIN DI KENAL BANYAK ORG SPY BISA BANYAK YG DOAIN NANIN SPY NIAT BAIK NANIN BISA KEJADIAN.. (AMIIN)

DIN AKU PERCAYA.. PASTI TUHAN KSH JALAN YANG LEBIH INDAH UNTUK MEWUJUDKAN KEINGINAN NANIN YANG MULIA ITUU..

PS: Anyway, semenjak aku dan temen2 ngurus Acara Nanin, dan mereka melihat dan mengenal nanin langsung, *GA DISANGKA SANGKA* TEMAN2 DI CIRCLE KU YANG SEBENERNYA SANGAT PICKY, TERNYATA Mereka melihat “something in you” yang membuat mereka skrg JADI MENGIDOLAKAN NANIN)

Always remember, that you have me and din @ardibakrie FOREVERRRR…," tulisnya lewat @ramadhaniabakrie.

Baca juga: Wasiat Mendiang Olga pada Sensen yang Kini Jadi Asisten Raffi Ahmad dan Nagita, Ingat Satu Hal Ini

Baca juga: Reaksi Dorce Gamalama Saat Saipul Jamil Rilis Lagu Boikot Cinta, Indah Sari Pun Ucap Ini