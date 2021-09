Tanding Ulang Manchester United vs West Ham, Jadwal Lengkap Carabao Cup Live Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID -Jadwal pertandingan Carabao Cup putaran ketiga akan mulai digelar Rabu (22/9/2021) hingga Kamis (23/9/2021) dini hari WIB.

Ada beberapa jadwal pertandingan kompetisi Carabao Cup yang memasuki putaran ketiga ini. Empat diantaranya adalah laga sesama tim Premier Liga Inggris.

Sejumlah pertandingan Carabao Cup dapat disaksikan melalui live streaming Mola TV.

Laga yang live streaming Mola TV baik Rabu maupun Kamis akan di mulai pukul 01:45 WIB.

Pertandingan Carabao Cup putaran ketiga yang berlangsung seru itu yakni Norwich City vs Liverpool, Manchester United vs West Ham dan Chelsea vs Aston Villa.

Laga yang seru dan menarik adalah bertemunya lagu dua tim Manchester United vs West Ham United.

Padahal baru Minggu malam tadi keduanya saling bunuh di pekan kelima Liga Inggris.

Manchester United pun mengambil untung dengan menundukan West Han United dihadapan pendukungnya dengan skor tipai 1-2.



Jesse Lingard, Cristiano Ronaldo maupun tepisan penalti David de Gea memastikan tiga angka Setan Merah dari kandang The Hammers.

Gelandang Manchester United Inggris Jesse Lingard (kedua dari kanan) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara West Ham United dan Manchester United di Stadion London, di London timur pada 19 September 2021. (IAN KINGTON / AFP)

Pertandingan Manchester United vs West Ham United di Old Trafford diprediksi akan berlangsung sengit.

Kedua tim tak menutup kemungkinan untuk menurunkan pemain lapis keduanya.