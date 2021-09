Wakil Kalsel, Winda Tunggu Pengumuman Grandfinal Puteri Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kondisi pandemi Covid-19 masih belum ada tanda-tanda berakhir membuat Pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2021, yang biasanya digelar secara off line di Jakarta, harus dilaksanakan secara online.

"Ajang pemilihan Puteri Pariwisata Indonesia kali dilaksanakan secara online. Kemarin saya sudah melakukan dua sesi wawancara secara online, pertama lewat deep interview menggunakan sistem one on one dengan juri dan dua hari kemudian dilaksanakan panel interview dengan beberapa orang juri," papar Puteri Pariwisata Kalsel, Winda Juniar, Senin (20/9/2021).

Hasil wawancara tersebut, lanjut mahasiswi semester 7 Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia, akan dipilih 10 besar, 5 besar, dan 3 besar.

"Grandfinal 10 besar untuk mencari pemenang Puteri Indonesia 2021 akan digelar 27 September ini dan infonya digelar secara online," papar Winda.

Perempuan kelahiran 14 Juni 2001 ini minta dukungan dan doa masyarakat Kalsel agar nantinya lolos 10 besar sekaligus melaju ke grandfinal.

Diakui 3rd runner up medical international society championship (medcha) 2.0 debate category 2021 ini, saat wawancara kemarin, dewan juri tak hanya menanyakan tentang pariwisata, juga pengetahuan umum.

"Jadi, pengetahuan kita harus luas, terutama berkaitan perkembangan kekinian," pungkas Winda.

(banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)