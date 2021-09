Jadwal Siaran Liga Champions Live SCTV AC Milan vs Atletico, PSG vs Man City, Juventus vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung Liga Champions (UCL) match day 2 di stasiun TV SCTV & Live Streaming TV Online Vidio.com, ada AC Milan vs Atletico Madrid, PSG vs Man City, Juventus vs Chelsea.

Jadwal Liga Champions akan mulai kembali pada pekan depan Selasa, 28 September 2021 mendatang.

SCTV akan kembali menyiarkan langsung, dimana seperti sebelumnya ada empat pertandingan Liga Champions yang tayang tiap pekannya.

Namun belum ada konfirmasi pertandingan Liga Champions mana yang akan tayang di SCTV nantinya.

Sejumlah big match bakal tersaji di match day 2 UCL.

Baca juga: 7 Bintang Muda Dari Liverpool, Manchester United & Arsenal di Piala Carabao

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports: Bologna vs Genoa & Fiorentina vs Inter Milan

Pada Rabu, 29 September 2021 dini hari WIB big match PSG vs Manchester City terjadi yang akan tayang pada jam 02.00 WIB.

Ini adalah pertemuan dua musim berturut-turut kedua tim. Musim lalu PSG & Man City bertemu di babak semifinal Liga Champions.

Man City jadi pemenang dan berhak lolos ke final meski akhirnya kalah dari Chelsea dengan skor tipis 0-1 di partai puncak.

Di jam yang sama, ada pertandingan AC Milan vs Atletico Madrid.

Laga penuh memori karena pertandingan terakhir AC Milan di Liga Champions tujuh musim lalu adalah melawan Atletico Madrid.