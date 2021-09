Liga 1 Arema FC vs PSIS Semarang: Almeida Terancam Dipecat Jadwal dan Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 12021 pekan keempat akan kembali bergulir. Laga akan dimulai sejak kamis hingga Sabtu saja nanti. Laga kembali bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar atau Live Streaming Indosiar.

Di mulai laga Kamis, 23 September 201

15.15 WIB Persik Kediri vs PSM Makassar , disusul pukul 18.15 WIB Barito Putera vs Persib Bandung dan pukul 19.00 WIB: Persib Bandung vs Borneo FC tayang via Live Streaming TV Online Indosiar, Vidio.com atau OChannel.

Live Streaming TV Online Indosiar, Vidio.com atau OChannel dilanjutkan

Jumat, 24 September 2021 pukul 15.15 WIB Persiraja Banda Aceh vs Persipura dan Persita Tangerang vs Bali United, pukul 18.15 WIB Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC dan 20.30 WIB Persija Jakarta vs Persela Lamongan.

Jdwal Liga 1 dilanjutkan Sabtu, 25 September 2021 pukul

15.15 WIB: Madura United FC vs PSS Sleman dan 21.00 WIB: Arema FC vs PSIS Semarang via siaran langsung Indosiar atau Live Streaming TV Online Indosiar.

Baca juga: Ke Timnas, Lima Permain Persib Bandung Masih Bisa Membela Borneo FC di Liga 1 Pekan 4

Baca juga: Klasemen dan Jadwal Liga 1 Pekan ke 4: Persib vs Borneo FC, Arema FC vs PSIS

Laga penutup pekan kempat, Arema Fc vs PSIS Semarang akan jadi perhatian.

PSIS Semarang berpredikat sebagai pemuncak klasemen sementara, sedangkan Arema FC masih terseok-seok; belum sekali pun meraih kemenangan.

Pasukan Singo Edan hanya imbang dua kali dan sekali kalah.

Tentunya laga keempat ini menjadi momen penting bagi Arema FC untuk mewujudkan kemenangan perdana.

Jika gagal meraih kemenangan, bisa jadi manajemen Arema FC akan mengambil sikap tegas, yakni memecat pelatih Eduardo Almeida.

Baca juga: Hasil Akhir Liga 1 Persipura vs Persija: Skor 0-0, Yann Motta Buang Peluang Emas

Sementara itu, jelang menghadapi Singo Edan, PSIS Semarang kembali melaksanakan latihan di lapangan setelah kemarin sempat melakukan latihan di fasilitas hotel.