Diluncurkan Virtual, Begini Desain Baru All New Honda BR-V dengan Fitur Kian Canggih

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Honda Prospect Motor memperkenalkan All New Honda BR-V generasi kedua dalam acara peluncuran virtual yang diadakan pada 21 September 2021.

Generasi kedua Honda BR-V ini hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya, dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Untuk mengembangkan generasi kedua dari Honda BR-V, Honda melakukan studi panjang dan mendalam untuk menangkap kebutuhan serta kebiasaan berkendara dari konsumen mobil SUV berkapasitas 7 penumpang.

Sebelum diproduksi secara massal, Honda mengembangkan model konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari Honda BR-V.

Setelah dipamerkan di berbagai daerah di Indonesia, N7X Concept mendapatkan sambutan yang sangat positif dari konsumen yang kemudian menjadi dasar pengembangan All New Honda BR-V.

Selanjutnya pada virtual Press Conference Launching New Model Honda Mobil, Rabu (22/9/2021) Andy Antonius selaku Main Dealer Honda Outside Java General Manager Region 2 (mewakili Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua), menjelaskan, Seperti konsep pengembangan awalnya, All New Honda BR-V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

"Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda Sensing, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya," paparnya.

Tampilan eksterior All New Honda BR-V menghadirkan bentuk bodi yang dinamis, dengan garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga ke bagian belakang bodi. Dari sisi depan, All New Honda BR-V memiliki tampilan yang agresif dan sporty layaknya sebuah SUV kelas atas.

All New Honda BR-V menampilkan desain baru LED Headlamp yang dilengkapi LED Daytime Running Light yang menyatu dengan grille depan.

Pada sisi belakang, All New Honda BR-V juga mengusung desain baru pada Rear Combi Lamp yang dilengkapi dengan LED Light Bars dirancang menyatu dengan garis bodi.