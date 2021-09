Fakta Sosok Demas Narawangsa si Calon Menantu Sophia Latjuba, Baru Saja Lamar Eva Celia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga artis Sophia Latjuba sedang berbahagia. Anaknya, Eva Celia dilamar sang kekasih, Demas Narawangsa.

Memang, Eva Celia yang merupakan anak dari Shopia Latjuba dan Indra Lesmana ini dilamar oleh kekasihnya Demas Narawangsa.

Momen lamaran bertepatan pada perayaan hari ulang tahunya yang ke 29 tahun.

Adanya peristiwa bahagia tersebut dibagikan oleh sang ibu Sophia Latjuba di Instagram pribadinya. Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Komentar sang Ipar Kala Luna Maya Pamer Foto Bareng Rio Waida Tuai Reaksi, Feby Jabrik: Cieh

Baca juga: Satu Bukti Syahrini dan Reino Barack Memang Berjodoh, Incess Ungkit Konser Jambul Khatulista

Dalam vidio 16 detik tersebut terlihat Demas Narawangsa melamar Eva Celia dengan memberikan cincin.

Terlihat Demas yang menekuk lututnya dan memegang sebuah cincin. yang ditunjukan langsung Kepada Eva Celia.

Eva Celia yang saat itu mengenakan jeans dan baju hitam itu langsung menangis terseduh-seduh melihat lamaran dari kekasihnya tersebut.

Dengan menintihkan air mata, menatap dimas yang sedang bertekuk lutut sambil memegang cincinnya. Perempuan berusia 29 tahun itu langsung menerima lamaran Demas.

"I said yes, yes." Ucap Eva sambil memeluk kekasihnya itu.

Semua yang menyaksikan momen romantic Eva Celia dan Demas Narawangsa itu langsung bersorak dan bertepuk tangan.