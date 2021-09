Jadwal Liga 2 Pekan 1 Live Indosiar Dibuka Persis vs AHHA PS Pati, Kalteng Tuan Rumah Grup D

Jadwal Liga 2 2021 Pekan 1 via Siaran Langsung Indosiar, Dibuka Persis Solo vs AHHA PS Pati, Kalteng Tuan Rumah Grup D

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 2021 dibuka dengan pertandingan antara Persis vs PSG Pati . Duel Persis Solo vs AHHA PS Pati bakal dihelat pada Minggu (26/9/2021) di Stadion Manahan, Solo, kick-off pukul 18.30 WIB dan dapat disaksikan via siaran langsung Indosiar.

Kompetisi Liga 2 2021 melibatkan 24 klub yang dibagi ke dalam 4 grup dengan masing-masing berisi 6 tim. Dalam rapat virtual oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) pada Kamis (16/9/2021) lalu, juga diputuskan mengenai 4 klub yang ditunjuk sebagai tuan rumah babak grup Liga 2 2021.

Dari Grup A terdapat Sriwijaya FC (tuan rumah), PSPS Riau, AS Abadi (AA) Tiga Naga, Semen Padang, PSMS Medan, dan Babel United. Seluruh pertandingan di Jadwal Liga 2 Grup A akan digelar di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang.

Sementara Grup B Liga 2 2021 akan memainkan laga di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta. Ada pun 6 tim yang tergabung di grup ini ialah Martapura Dewa United (tuan rumah), PSKC Cimahi, RANS Cilegon FC, Badak Lampung FC, Perserang Serang, dan Persekat Tegal.

Di Grup C ada Persis Solo (tuan rumah), PSCS Cilacap, Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, Hizbul Wathan FC, serta PSG Pati. Laga Persis vs PSG Pati menjadi duel pembuka Liga 2 2021 di Stadion Manahan Solo, sebagai venue untuk seluruh pertandingan Grup C.

Terakhir, Grup D dihuni oleh Kalteng Putra (tuan rumah), Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, Sulut United, PSBS Biak, serta Persewar Waropen. Ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan laga adalah Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Pembagian (grup) ini berdasarkan kondisi geografis, efisiensi dan lain-lain," kata Sudjarno, Direktur Operasional PT LIB.

"Secara umum, ke-24 klub peserta siap untuk berlaga di Liga 2. Kompetisi musim 2021 kami rencanakan berlangsung pada 26 September-19 Desember 2021," sambungnya.

Pembagian Grup Liga 2 2021

Grup A