Live TVOne? Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini Ada Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk

Banner Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk, duel tinju dunia akhir pekan ini. Kemungkinan tayang via Siaran Langsung TVOne atau Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Kelas Berat antara Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk digelar 25 September 2021, sedangkan Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 digelar 9 Oktober 2021. Duel ini belum tentu siaran langsung tv nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming duel Deontay Wilder vs Tyson Fury dalam perebutan gelar juara WBC sampai saat ini belum ada konfirmasi siaran langsung tv nasional.

Sampai saat ini belum ada konfirmasi laga Deontay Wilder vs Tyson Fury jilid 3 ini akan tayang via Siaran Langsung TV Nasional yang biasanya via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne. Pun duel Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk.

Link Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury sampai saat ini belum diketahui. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung MotoGP Amerika 2021 Live Trans7, Kans Marquez Makin Moncer

Baca juga: Kata Putra Ronaldo Saat Bertemu Messi, Tujuan Club Terakhir CR7 Juga Terungkap

Baca juga: Kritikan Pioli Meski AC Milan Berhasil Kalahkan Venezia di Laga Lanjutan Liga Italia

Akhir pekan ini, salah satu hal yang paling ditunggu ialah pertandingan tinju.

Akhir pekan ini bakal ada pertandingan tinju dunia antara Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk.

Pertandingan tinju dunia ini bakal digelar di Tottenham Hotspur Stadium, Tottenham, pada Sabtu (25/9/2021) waktu setempat.

Ini adalah pertarungan tinju Anthony Joshua dalam upayanya mempertahankan sabuk kelas berat WBA, IBF, WBO, dan IBO.

Anthony Joshua memerkirakan pertarungan melawan Usyk menjadi yang terberat sejak menghadapi Klitschko.

Joshua mempertahankan gelar juara dunia melawan Ukraina yang tak terkalahkan.