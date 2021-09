Undian Carabao Cup: Man City Bertemu Tim Penyingkir Man Utd , Liverpool Dapat Lawan Mudah Lagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester City akan bertandang ke West Ham United di putaran keempat Piala Carabao.

Saat mereka melanjutkan upaya mereka untuk meraih kemenangan kelima berturut-turut.

Sementara Arsenal menyambut Leeds United.

City bangkit dari ketinggalan satu gol untuk mengalahkan klub Liga 1 Wycome Wanderers pada Selasa.

City juga mampu menghindari pertandingan melawan rival lokal Manchester United, yang menderita kekalahan kandang 1-0 dari West Ham pada Rabu.

Arsenal meraih kemenangan 3-0 atas tim Liga 1 AFC Wimbledon pada Rabu.

Sementara Leeds meraih kemenangan adu penalti 6-5 atas tim Championship Fulham.

Di tempat lain, Chelsea akan menghadapi Southampton di Stamford Bridge di babak keempat setelah mereka berhasil menang adu penalti atas Aston Villa pada hari Rabu menyusul hasil imbang 1-1.

Liverpool akan bertandang ke tim Championship Preston North End.

Pasukan Jurgen Klopp meraih kemenangan 3-0 atas Norwich pada hari Selasa, memberi mereka tempat di babak keempat.

Para pemain Liverpool merayakan gol yang dicetak Sadio Mane pada pertandingan Liverpool vs Burnley di pekan kedua Liga Inggris Premier League, Sabtu (21/8/2021) malam WIB yang berakhir dengan skor 2-0 (Instagram @liverpoolfc)

Tottenham bertandang ke Burnley, dan Leicester menjamu Brighton.

Pendatang baru Liga Premier Brentford akan melakukan perjalanan ke Championship Stoke, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada minggu yang dimulai 25 Oktober.

Undian putaran keempat Carabao Cup Chelsea vs Southampton

Arsenal vs Leeds United

Stoke City vs Brentford

West Ham vs Manchester City

Leicester City vs Brighton and Hove Albion

Burnley vs Tottenham Hotspur

Queens Park Rangers vs Sunderland Athletic Preston North End vs Liverpool