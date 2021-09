BERLANGSUNG Live Indosiar! Link Nonton TV Online Persebaya vs Bhayangkara di Liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Persebaya vs Bhayangkara FC di laga lanjutan Liga 1 2021, Jumat (24/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar. Andik Vermansyah dan Evan Dimas main.

Persebaya kali ini akan menghadapi salah satu tim Liga 1 2021 dengan performa terbaik pada awal musim.

Meski begitu, pelatih Persebaya Aji Santoso menyatakan para pemain timnya justru makin termotivasi.

Aji optimistis Ricky Kambuaya dan kawan-kawan bakal tampil maksimal. Dua hal yang dia anggap sebagai kunci permainan ialah bermain total dan disiplin.

Pada Liga 1 2019 lalu, Persebaya pernah menang besar atas Bhayangkara dengan skor 4 gol tanpa balas. Artinya, duel kali ini menjadi peluang untuk klub asal kota Surabaya itu mengulangi capaian itu.

"Bhayangkara FC sudah berbeda dibandingkan musim 2019. Tapi, yang harus tetap dipertahankan oleh anak-anak adalah semangat juang. Saya ingin mereka bermain 100 persen," kata Aji, dikutip dari laman resmi Persebaya.

"Tekanan harus diubah menjadi motivasi. Dengan bermain total dan disiplin, bukan tidak mungkin kita bisa berbicara banyak nanti," tambahnya.

Terkait 5 pemain Bajol Ijo yang dipanggil memperkuat Timnas Indonesia, Aji menegaskan bahwa ia akan tetap memasang mereka lantaran sudah mendapatkan izin untuk kembali ke klub jelang laga ini digelar.