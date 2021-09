Datangi Lokasi Syuting Arya Saloka dan Amanda Manopo, Inul Incar Kamera Pengintai di Ikatan Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Inul Daratis merupakan satu penggemar berat Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Bahkan, dalam sejumlah postingan instagramnya, sang pedangdut tak malu memposting momen menonton aksi Aldebaran dan Andin.

Baru-baru ini, Inul Daratista memamerkan foto bersama dengan Amanda Manopo yang biasa memerankan Andin.

Dalam unggahannya, ibu satu anak itu mengatakan bahwa kini namanya menjadi berubah.

Dari Inul Daratista menjadi Inul Manopo.

Unggahannya seketika mencuri perhatian netizen.

Inul mengaku ingin berkunjung ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta yang berada di Puncak.

Tentunya ia ingin bertemu dengan para pemain sinetron tersebut.

"Heiiiiii…..ikatan Cinta Helloooooww …. Kok ada yg namanya Daratista ya ….Hemm….. pengen main kepuncak aku tuh jd nyahhh Tapi my name is inul manopo," kata Inul.

Melihat unggahan Inul, banyak netizen yang mengaku ngakak.

