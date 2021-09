Ditinggal Richard Kyle, Kini Jessica Iskandar Dilamar Vincent Verhaag di Depan El Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah asmaranya dengan Richard Kyle berakhir, kini Jessica Iskandar menjalin cinta dengan Vincent Verhaag.

Bahkan, baru-baru ini, Jessica iskandar dilamar Vincent Verhaag yang disaksikan langsung oleh El Barack.

Memang, selama ini kedekatan Jessica dan Vincent ramai menjadi sorotan.

Sayangnya, keduanya mengaku sebatas bersahabat dan enggan membeberkan hubungan ke publik.

Kini keduanya tak lagi menyembunyikan jalinan asmara mereka.

Di unggahan Instagram pada Jumat 24 September 2021, tampak Vincent melamar Jessica Iskandar di hadapan El Barack.

Jessica menuliskan rasa bahagianya menerima lamaran pria yang berketurunan Belanda tersebut.

"I SAID YES!" ujarnya.

Wanita 33 tahun itu bersyukur dengan kehadiran Vincent di hidupnya dan El.

"Terima kasih Tuhan sudah kirim seseorang seperti @v.andrianto ke dalam hidup kami.

Aku percaya Tuhan punya rencana indah untuk hidupku dan @alexanderbarackel bersamamu.

I love you, Vincent Verhaag! You really made me believe in love again!

Thank you for everything.

Aku berharap Tuhan membalasnya dengan berjuta kebahagiaan untukmu! #love," tulis Jessica Iskandar.