Jadwal Liga 2 Persis vs PSG, Gibran Sindir Tim Atta Halilintar,Bos Elektronik Siapkan Bonus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah Liga 1, mulai akhir pekan nanti tim dan para pemain Liga 2 Indonesia yang akan unjuk kebolehan.

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) merilis sejumlah jadwal pertandingan untuk Liga 2 2021-2022.

Laga akan di mulai pada Minggu (26 September) yang akan ramaikan pertandingan tuan rumah Persis Solo kontra Putra Safin Group di Stadion Manahan, Solo.

Laga pertama di Grup C ini akan di mulai pada 18:30 WIB nanti. Disusul laga PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta pukul 21:00 WIB.

Keesokan harinya laga akabn di mulai dengan pertandingan di Brup B yang menjadi tuan rumah Martapura Dewa United.

Grup B akan di mulai Senin (27 September) yang mempertemukan Persekat vs Badak Lampung FC Kick off akan 15:15 WIB dan Senin Perserang Serang vs PSKC pukul 20:30 WIB.

Namun, jadwal yang diumumkan baru dari Grup B dan C. Sedangkan jadwal pertandingan Grup A dan D akan disampaikan kemudian.

Pengumuman jadwal pertandingan penyisihan Grup B dan C bisa dilakukan terlebih dahulu karena sudah merupakan hasil komunikasi dengan pemerintah, terutama terkait dengan perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk pengumuman jadwal pertandingan di Grup A yang tuan rumahnya Sriwijaya FC dan Grup D Kalteng Putra yang bertindak tuan rumah rencananya akan disampaikan lebih lanjut.

Sekaligus menungggu PSSI dan PT LIB berkomunikasi dengan tim Koordinator PPKM luar Jawa-Bali.