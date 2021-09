Ketua APPSI Kalsel Ajukan Keberatan atas Surat Peringatan Satpol PP Pemko Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berkenaan dengan kontradiksinya antara Ketua APPSI dengan Satpol PP Banjarmasin, Advokat H. Dudung A.Sani, SH.M.Ag dari Kantor Advokat D' Perfect Lawyer & Partner Banjarmasin mengungkapkan, setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama di muka hukum dan Keadilan.

Menuutnya keadilan bagi warga masyarakat adalah hal yang sangat penting bahkan harus dijadikan sebagai prioritas utama bagi pemerintah daerah untuk menentukan atau memutuskan sesuatu yang berrhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Secara historis pemerintah kota (Wali Kota) tidak mungkin dapat menjadi kandidat penguasa daerah tanpa dukungan masyarakat.

Sehingga sangat logis dan pantas kepentingan birokrasi harus sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat daerah, bilamana prinsip keadilan tidak dilakukan maka akan memunculkan kontroversi dan benturan tajam antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

Tindakan seperti ini yang harus dihindari.

Sebab suasana daerah yang kondusif sangat diinginkan oleh masyarakat bukan suasana yang membuat berbagai benturan tajam oleh karena kekuasaan absolut atau "power over the will of the ruler" kekuasaan atas selera kehendak penguasa

Lebih lanjut H.Dudung mengapresiasi protesnya Ketua APPSI Kalsel terhadap surat peringatan Satpol PP pada tanggal 13 September 2021 perihal penertiban reklame/bando yang terpasang di sepanjang Jalan A.Yani Banjarmasin.

Surat itu memperingatkan untuk membongkar sendiri reklame tersebut dalam batas waktu 3 (tiga ) hari sejak surat pemberitahuan.

Pembongkaran tersebut didalilkan menyalahi aturan sebagaimana tersurat di dalam Perda Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014.

Jeda waktu tersebut menurut pendapat H.Dudung, terlampau singkat dan terkesan tergesa-gesa, tidak mencerminkan rasa keadilan kepada pengusaha lokal yang notabene ikut andil dalam membangun banua (Kota Banjarmasin).