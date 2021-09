BERLANGSUNG! Link Streaming TV Online Chelsea vs Man City di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Chelsea vs Man City di laga Liga Inggris, Sabtu (25/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku dan Kevin de Bruyne main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Manchester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 18.30 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Chelsea vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kevin de Bruyne dan Romelu Lukaku main.

Duel Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Jelang laga pekan ini Pep Guardiola selaku pelatih Man City wajib menemukan ramuan taktik yang tepat demi menundukkan Chelsea di bawah asuhan Thomas Tuchel.

Mengingat dalam 3 pertemuan terakhir kedua kubu The Citizens selalu takluk di tangan The Blues bersama Tuchel. Salah satunya dalam partai Final Liga Champion (UCL) musim 2020-2021 lalu.

Duel Chelsea vs Man City pada pekan ini berpeluang kian bertambah seru, lantaran kedua kubu tengah dalam tren performa yang bagus.

The Blues belum terkalahkan dalam 5 laga terakhir EPL musim ini, sementara City tak tersentuh kekalahan dalam 4 penampilan terakhir di liga.

Prediksi Chelsea vs Manchester City Adu strategi antara Tuchel vs Guardiola sangat menarik untuk dinanti. Sejak ditunjuk melatih Chelsea, Tuchel sukses 3 kali menundukkan Guardiola dalam ajang EPL, FA Cup, dan UCL.

Laga ini berpotensi kian bertambah seru mengingat Chelsea, Man City, bersama Liverpool, merupakan 3 tim yang paling minim kebobolan di EPL musim ini. Masing-masing tim sampai kini baru kebobolan 1 gol saja.