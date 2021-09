Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Live SCRV & Mola Malam Ini, Chelsea vs Man Citu, MU & Liverpool

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV, Chelsea vs Manchester City, Manchester United dan Liverpool Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan Keenam via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Dibuka bigmatch Chelsea vs Manchester Citu dan ada Derbi London Arsenal vs Tottenham Hotspurs.

Siaran Langsung Liga Inggris bakal memasuki pekan keenam pada Sabtu (25/9) mendatang dan bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv tanpa via Live Streaming SCTV karena cuma free to air. Ada Manchester United vs Aston Villa dan Brentford va Liverpool.

Derbi London antara Arsenal vs Tottenham Hotspurs dan bigmatch Chelsea vs Manchester City akan kembali tersaji di Jadwal Liga Inggris pekan ini. Belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV, namun semua laga disiarkan via Live Streaming Mola TV.

Arsenal berada di jalur yang benar di Liga Inggris Premier League usai jeda internasional.

Baca juga: Prediksi Chelsea vs Manchester City Bigmatch Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV, Romelu Lukaku Main

Baca juga: Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini Live RCTI & Bein Sports 2, Spezia vs AC Milan, Inter Milan & Juve

Tim besutan Mikel Arteta berhasil menyapu bersih dua pertandingan Liga Inggris dan Carabao Cup.

Aubameyang dkk berhasil menang tipis 1-0 atas Norwich dan Burnley.

Terbaru, The Gunners melaju ke putaran keempat Carabao Cup usai mengalahkan Wimbledon 3-0 tanpa balas.

Mendapatkan tiga kemenangan beruntun bakal menjadi suntikan semagat bagi pasukan Mikel Arteta yang sempat terseok-seok di awal musim.

Mikel Arteta menyebut kebangkitan Arsenal baru dimulai (Arsenal.com)

Eks asisten Pep Guardiola itu bahkan menyebut bahwa ini merupakan kebangkitan Arsenal di bawah asuhannya.

"Kemenangan ini sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri kami," ungkap Arteta dikutip dari BBC.