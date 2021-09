LINK Streaming TV Online Spezia vs AC Milan di Liga Italia Live Bein Sports 2, Ibrahimovic Absen

Link Live Streaming Spezia vs AC Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 serta Live Streaming TV Online & tak Siaran Langsung RCTI. Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud tak main

Prediksi laga mengarah untuk kemenangan tim tamu. AC Milan menyongsong laga pekan ini dengan penuh percaya diri, selepas kemenangan 2-0 atas Venezia dalam laga pekan ke-5 lalu.

Rossoneri punya motivasi kuat untuk memenangkan laga pekan ini sebagai persiapan jelang kontra Atletico Madrid di ajang UCL, juga untuk menjaga kans tetap bersaing di papan atas klasemen Serie A.

Saat ini Milan menempati peringkat ke-3 klasemen Liga Italia dengan raihan 13 poin.

Tim asuhan Stefano Pioli punya jumlah poin yang sama dengan Inter Milan di peringkat 2.

Dalam hal ini Rossoneri hanya kalah selisih gol saja.

Sementara terhadap sang pemuncak klasemen Napoli, Zlatan Ibrahimovic dan kolega punya defisit 2 angka.