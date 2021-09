Live SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Brentford vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini, Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Brentford vs Liverpool di laga Liga Inggris, Sabtu (25/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Brentford vs Liverpool mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Brentford vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mo Salah main.

Duel Brentford vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Brentford yang mengawali debutnya di Premier League musim ini dengan impresif bertekad untuk mempertahankan tren positif saat menjamu Liverpool.

The Bees saat ini berada di peringkat 9 klasemen sementara EPL dengan poin 8, sementara The Reds ada di urutan kedua dengan 13 poin.

Hingga pekan ke-5 Liga Inggris 2021, Liverpool belum pernah kalah dan baru kebobolan 1 gol dari 4 pertandingan.

Mohamed Salah dan kolega pun memiliki poin yang sama dengan Chelsea di posisi teratas klasemen sementara EPL dan memiliki produktivitas dan selisih gol yang sama dengan The Blues.

Menghadapi Brentford di laga tandang, Liverpool tetap diunggulkan meraih kemenangan. Kendati demikian, Mohamed Salah dan kawan-kawan tetap wajib waspada.

Para pemain Liverpool merayakan gol yang dicetak Sadio Mane pada pertandingan Liverpool vs Burnley di pekan kedua Liga Inggris Premier League, Sabtu (21/8/2021) malam WIB yang berakhir dengan skor 2-0 (Instagram @liverpoolfc)

Brentford sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah menang atas Oldham di ronde ke-3 Carabao Cup dengan skor telak 7-0.