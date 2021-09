Prediksi, Line Up & Link Streaming Inter Milan vs Atalanta Liga Italia Malam Ini, Live Bein Sports 2

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Inter Milan vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Sabtu (25/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak Siaran Langsung RCTI, Hakan Calhanoglu Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Inter Milan vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Sabtu (25/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Hakan Calhanoglu main.

Laga antara 2 tim yang berada di 5 besar klasemen Liga Italia tersebut diperkirakan akan berjalan menarik. Keduanya hanya terpaut 3 poin saja di papan klasemen. Inter di urutan kedua dengan 13 poin, sedangkan Atalanta di peringkat 5 dengan raihan 10 poin.

Ditambah, baik Inter maupun Atalanta datang dengan membawa modal 2 kemenangan beruntun dari pertandingan berikutnya. Inter menunjukkan catatan bagus lainnya yakni sebagai tim tertajam di liga dengan jumlah 18 gol.

Selaku pelatih Inter, Simone Inzaghi memang masih sanggup mempertahankan kualitas permainan timnya. Sebagai juara bertahan, Inter diperkirakan kesulitan setelah ditinggal Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, dan Antonio Conte. Namun nyatanya, sejauh ini Inter sukses meraih 4 kemenangan dan 1 seri di 5 pekan awal.

Tak hanya itu, kemenangan atas Fiorentina tengah pekan kemarin juga memberikan catatan emas tersendiri bagi Inter dan itu merupakan kemenangan ke-1.500 bagi Inter sepanjang sejarah di Serie A (termasuk kemenangan WO). Catatan itu diraih Inter sejak 91 tahun, 11 bulan, dan 15 hari dari kemenangan pertama mereka atas Livorno pada Oktober 1929 lalu.

“Saya pikir saya telah bergabung dengan tim bermental juara. Di sini kami terus bekerja keras dan berkembang bersama. Kami mengawali musim dengan bagus walau harusnya bisa lebih baik lagi dari ini,” tutur Inzaghi.

Di sisi lain, Atalanta pun tak bisa dikatakan buruk. Kegagalan mereka meraih 5 poin lagi musim ini datang ketika berlaga di kandang sendiri. Yakni ketika ditahan imbang Bologna dan dikalahkan oleh Fiorentina.