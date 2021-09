Prediksi, Line Up & Link Streaming PSG vs Montpellier di Jadwal Liga Prancis Malam Ini, Messi Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSG vs Montpellier Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 2, Live Steaming RCTI & Siaran Langsung RCTI, Lionel Messi absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSG vs Montpellier di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Minggu (26/9/2021) via Live Streaming Bein Sports dan tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Lionel Messi absen.

Siaran Langsung Liga Prancis antara PSG vs Montpellier dimulai pukul 02.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa di RCTI + .

Link Live Streaming PSG vs Montpellier pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports dan bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Lionel Messi absen.

Duel PSG vs Montpellier di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Baca juga: LINK Nonton TV Online Chelsea vs Man City Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV Jam 18.30 WIB

Baca juga: Line Up & Link Streaming Spezia vs AC Milan di Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports2, Giroud Absen

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming Man United vs Villa di Liga Inggris Malam Ini, Ronaldo Main

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming Inter Milan vs Atalanta Liga Italia Malam Ini, Live Bein Sports 2

Meski tidak diperkuat Lionel Messi, klub Paris punya keunggulan head to head (h2h) dari La Paillade.

Duel Paris Saint Germain vs Montpellier adalah pertarungan 2 tim paling subur di Ligue 1 saat ini.

Namun, dengan posisi Les Parisiens yang bertabur bintang dan meraih 7 kemenangan beruntun, posisi La Paillade jadi inferior.

Montpellier hanya penghuni peringkat 10 klasemen Liga Perancis.

Gelandang Paris Saint-Germain (PSG), Leandro Paredes, Angel Di Maria, Lionel Messi dan Mauro Icardi menghadiri sesi latihan di Camp des Loges Paris Tempat latihan klub sepak bola Saint-Germain di Saint-Germain-en-Laye pada 13 Agustus 2021. (Bertrand GUAY / AFP)

Kemenangan terakhir Montpellier atas PSG di Liga Perancis terjadi pada 1 Mei 2019.

Ketika itu, bermain di Stade de la Mosson, La Paillade yang masih dilatih Michel Der Zarkarian menang 3-2.