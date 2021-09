Prediksi & Susunan Pemain Juventus vs Sampdoria di Liga Italia Pekan Ini, Paulo Dybala Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Sampdoria di Liga Italia Serie A, Minggu (26/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Paulo Dybala main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Sampdoria dimulai pukul 17.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + .

Link Live Streaming Juventus vs Sampdoria bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Paulo Dybala main.

Duel Juventus vs Sampdoria di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Baca juga: LINK Streaming TV Online Spezia vs AC Milan di Liga Italia Live Bein Sports 2, Ibrahimovic Absen

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming Inter Milan vs Atalanta Liga Italia Malam Ini, Live Bein Sports 2

Baca juga: SESAAT LAGI Tak Live SCTV! Link Streaming TV Online Chelsea vs Man City di Liga Inggris, Lukaku Main

Juventus yang sempat berkutat di zona degradasi, aakhirnya meraih kemenangan pertamanya di Serie A musim ini. Setelah hanya meraih 2 poin di 4 pekan perdana, Bianconeri menang 2-3 di kandang Spezia.

Ini jadi momentum penting sebelum duel kontra Sampdoria dan persiapan jelang UCL.

Peluang bagi Juve semakin terbuka mengingat Sampdoria baru saja kalah telak di kandang sendiri dari Napoli 0-4 pada Jumat (24/9/2021).

Andai bisa menjaga konsistensi permainan, Bianconeri diprediksi meraih kemenangan kedua secara beruntun.

Prediksi Juventus vs Sampdoria: Jadwal Liga Italia Minggu Ini

Kemenangan 2-3 yang diraih Juve atas Spezia memang diraih dengan cara yang tak mudah.