BERLANGSUNG! Link Streaming TV Online Juventus vs Sampdoria di Liga Italia, Live Bein Sports 2

Sedang Berlangsung Live Streaming Juventus vs Sampdoria di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 & Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Juventus vs Sampdoria di Liga Italia Serie A, Minggu (26/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Paulo Dybala main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Sampdoria dimulai pukul 17.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + dan saat ini sedang berlangsung.

Link Live Streaming Juventus vs Sampdoria bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Paulo Dybala main.

Duel Juventus vs Sampdoria di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Baca juga: SESAAT LAGI Tak Live RCTI! Link Streaming Juventus vs Sampdoria TV Online Bein Sports 2 Liga Italia

Baca juga: Prediksi, Line Up & Link Streaming Lazio vs AS Roma di Derby Della Capitale Liga Italia, Taktik Mou

Baca juga: LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Arsenal vs Tottenham Derby London Liga Inggris Malam Ini

Baca juga: Prediksi Persis Solo vs PSG Pati di Laga Pembuka Liga 2 Live Indosiar, Beto & Sutan Zico Main

Juventus yang sempat berkutat di zona degradasi, aakhirnya meraih kemenangan pertamanya di Serie A musim ini. Setelah hanya meraih 2 poin di 4 pekan perdana, Bianconeri menang 2-3 di kandang Spezia.

Ini jadi momentum penting sebelum duel kontra Sampdoria dan persiapan jelang UCL.

Peluang bagi Juve semakin terbuka mengingat Sampdoria baru saja kalah telak di kandang sendiri dari Napoli 0-4 pada Jumat (24/9/2021).

Andai bisa menjaga konsistensi permainan, Bianconeri diprediksi meraih kemenangan kedua secara beruntun.

Prediksi Juventus vs Sampdoria: Jadwal Liga Italia Minggu Ini

Kemenangan 2-3 yang diraih Juve atas Spezia memang diraih dengan cara yang tak mudah.