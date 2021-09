Jadwal Lengkap Sepakbola dan Bulutangkis yang Siaran langsung di TV Minggu sore Hingga Dinihari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepakbola dan bulutangkis dengan jadwal TV yang akan berlangsung baik sore hingga dini hari nanti.

Jadwal TV Minggu (29/9/2021) banyak menyajikan laga laga seru mulai dari lanjutan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga 2 Indonesia,hingga bulutangkis Piala Sudirman.

Di Liga Inggris ada Bigmath laga dua tim Kota London Arsenal vs Totthenham Hospur, lalu Laga Italia laga duel dua tm sekota juga bakal ramai di tonton yakni AS Roma dan Lazio.

Baca juga: Live Bein Sport 2: Juventus vs Sampdoria, Deby Ibukota AS Roma vs Lazio, Tim Zebra Unggul Statistik

Baca juga: Hasil Liga Inggris, Liverpool Pucuk Manchester City Geser Chelsea dan Manchester United

Sementara Liga Spanyol menuguhkan Barcelona vs Levante dan Liga Indonesia diwakili laga pembuka Liga 2 pekai perdana antara Persis Solo vs PSG Pati

Tak hanya itu, ada beberapa laga sepakbola lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Di ajang bulutangkis, Tim bulu tangkis Indonesia bersiap memulai kejuaraan beregu campuran Piala Sudirman 2021 menghadapi ROC atau Rusia.

Inilah jadwal tayangan televisi dn Lie streaming TV Online. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Liga Italia

Juventus vs Sampdoria pukul 17.30 WIB di Bein Sports 2

Udinese vs Fiorentina pukul 20.00 Wib di Bein Sports 2

Lazio vs AS Roma pukul 23.00 WIB di Bein Sports 2

Liga inggris

Southampton vs Wolves pukul 20.00 WIB Mola TV

Arsenal vs Tottenham Hospur pukul 22.30 WIB di Mola TV dan SCTV

Liga Spanyol

Mallorca vs Osasuna pukul 19.00 WIB di Bein Sports 1

Barcelona vs levante pukul 21.15 WIB di Bein Sports 1

Sociedad vs Elche 23.30 WIB Streaming TV Online



Liga 2 Indonesia

persis Solo vs PSG Pati 18.30 WIB di Indosiar

PSCS Cilacap vs PSIM pukul 21.00 WIB di Vidio.com

Piala Sudirman :

Indonesia vs ROC pukul 20.00 WIB di TVRI dan Vidio

(Banjarmasinpost.co.id)