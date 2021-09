Jadwal Liga Champion Live SCTV Pekan Ini, PSG vs Man City, Juventus vs Chelsea, AC Milan vs Atletico

Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV Pekan Ini, PSG vs Manchester City, AC Milan vs Atletico, Man United vs Villarrea & Juventus vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV mulai malam ini Selasa (28/9/2021) malam hingga Kamis (30/9/2021) dini hari WIB. Ada PSG vs Manchester City dan Juventus vs Chelsea.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Vidio.com, mulai dari AC Milan vs Atletico Madrid, Manchester United vs Villarreal, FC Porto vs Liverpool dan banyak lainnya.

Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni PSG vs Manchester City dan Juventus vs Chelsea, ada Ajax vs Besiktas dan Shakhtar Donetsk vs Inter Milan.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti AC Milan vs Atletico Madrid, Manchester United vs Villarreal, FC Porto vs Liverpool dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com (Champions TV).

Ya, Fase grup Liga Champions hingga kini masih berlanjut.

Empat pertandingan di match day 2 Liga Champions 2021 akan disiarkan secara langsung di SCTV.

Sementara pertandingan Liga Champion lainnya, bisa disaksikan melalui Vidio.com.

Duel Shakhtar Donetsk vs Inter Milan adalah laga pertama di match day 2 Liga Champion yang disiarkan SCTV.

Pertandingan ini digelar Selasa 28 September 2021 mulai pukul 23.45 WIB.

Shakhtar Donetsk dan Inter Milan saat ini sama-sama belum meraih poin.