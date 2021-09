LINK TVRI & Usee TV! Live Streaming Piala Sudirman 2021 di TV Online Mulai Jam 20.00 WIB

Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra - Link Live Streaming Piala Sudirman 2021 via Live Streaming Usee TV, Live Streaming Vidio dan Siaran Langsung TVRI. Tim Indonesia vs Rusia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal badminton via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Piala Sudirman 2021 hari ini, Minggu (26/9/2021) yang menghadirkan laga-laga menarik. Ada tim Indonesia vs Rusia yang bisa disaksikan juga via Live Streaming Vidio dan Live Streaming Usee TV.

Jadwal Sudirman Cup 2021 hari ini berlangsung pada Jam 20.00 WIB dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Usee TV dan Vidio.com. Namun tak bisa via Live Streaming TVRI, karena hanya Free to air saja.

Di turnamen badminton ini, Indonesia tergabung di Grup C bersama Denmark, Kanada, dan Rusia yang menggunakan nama NBFR (National Badminton Federation of Russia). Selain Siaran Langsung TVRI, link Live Streaming Piala Sudirman 2021 bisa diakses via Live Streaming Usee TV dan Live Streaming Vidio.

Di laga pertama, Jonathan Cristie dan kawan-kawan akan menghadapi Rusia pada Minggu (26/9/2021), mulai pukul 20.00 WIB, di Court 2 Energia Arena, Vantaa, Finlandia. Link Live Streaming TV Online Sudirman Cup 2021 bisa diakses di link yang kami sediakan di artikel ini, bukan Live Streaming TVRI.

Manajer tim bulu tangkis Indonesia Eddy Prayitno, menargetkan kemenangan di laga pertama melawan Rusia.

Hal itu penting bagi tim Merah Putih supaya peluang lolos ke fase gugur menjadi lebih besar.

Karena itu, Eddy memastikan tim Piala Sudirman Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik di pertandingan pertama, termasuk memainkan peraih medali emas Olimpiade 2020, Greysia Poli dan Apriyani Rahayu, di nomor ganda putri.

"Pertandingan pertama dalam kejuaraan beregu sangat penting, dan menentukan langkah selanjutnya.

Karenanya Indonesia akan menurunkan formasi terkuat saat menghadapi Rusia," kata Eddy.

Meskipun begitu, pelatih ganda putra Indonesia, Herry Iman Pierngadi, menyebut siapa pun bisa tampil di nomor ganda putra.