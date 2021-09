LIVE Indosiar! Line Up & Link Nonton TV Online Persis vs PSG Pati di Liga 2 Malam Ini Jam 18.30 WIB

Line Up dan Live Streaming Persis vs PSG Pati di Liga 2 2021, Minggu (26/9/2021) via Siaran Langsung Indosiara, Beto Goncalves dan Sutan Zico main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Persis vs PSG Pati di laga Liga 2 2021, Minggu (26/9/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar gratis dan tidak via Live Streaming Indosiar. Beto Goncalves dan Sutan Zico main.

Siaran Langsung Liga 2 2021 antara Persis Solo vs PSG Pati via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 18.30 WIB. Atta Halilintar siapkan bonus jika AHHA PS Pati menang.

Link Live Streaming Persis vs PSG Pati ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tidak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Beto Goncalves dan Sutan Zico main.

Duel Persis Solo vs PSG Pati di Liga 2 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Baca juga: LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Arsenal vs Tottenham Derby London Liga Inggris Malam Ini

Baca juga: Perdebatan Pochettino dan Messi Soal Donnarumma, Eks Kiper AC Milan Panaskan Bangku Cadangan PSG

Baca juga: Line Up & Link Nonton TV Online Juventus vs Sampdoria di Liga Italia Hari Ini Jam 17.30 WIB

Jelang laga perdana pembukaan Liga 2 2021 Persis Solo vs AHHA PS Pati atau PSG Pati, semua tim sudah menjalani sesi official training di Stadion Manahan Solo.

Menanggapi hal itu, Chairman AHHA PS Pati Atta Halilintar menyebut, Persis Solo merupakan tim terkuat di Liga 2.

"Menurutku, kita melawan tim terkuat di Liga 2. Bahkan, kekuatan Persis ini bisa kita bilang setara ama Liga 1," ucapnya, Sabtu (25/9/2021).

Jadi, menurut suami Aurel Hermansyah ini, suatu kehormatan bagi AHHA PS Pati bisa melawan Persis Solo.

"Bisa melawan Persis Solo di Solo, di kandang juga. Maka, tadi kita bilang ke anak-anak (pemain, red) mereka harus tetep punya jiwa kerja keras yang tinggi, mental juga harus tinggi," ungkapnya.

Namun, pria yang tenar dengan kata 'asiap' itu berpesan kepada para penggawa AHHA PS Pati untuk menjaga etitude.