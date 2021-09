LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Arsenal vs Tottenham Derby London Liga Inggris Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Tottenham Hotspur di Derbi London Liga Inggris, Minggu (26/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Harry Kane dan Martin Odegaard main.

Usai mengawali Liga Inggris dengan 3 kekalahan beruntun, Arsenal bangkit dengan tren menanjak.

Tim Meriam London berhasil mencatatkan 3 cleansheet beruntun, yakni saat bersua: Norwich dan Burnley dengan skor 1-0 di EPL, lalu menang telak 3-0 atas Wimbledon di EFL Cup.

Kondisi berbeda dialami Tottenham. Jelang lawatan ke markas Arsenal, The Lilywhites justu tengah mengalami tren negatif.

Kendati sempat memuncaki klasemen EPL lewat 3 kemenangan beruntun, tim asuhan Nuno Espirito Santo lantas tumbang 3 gol tanpa balas dari Crystal Palace dan Chelsea.

Walau demikian Harry Kane dan kolega tetap punya bekal jelang derby kali ini. Antara lain adalah hasil bagus kontra Wolves dalam ajang EFL Cup putaran ke-3.

Dalam laga tersebut Spurs menang 3-2 lewat adu penalti, usai bermain sama kuat 2-2 dalam waktu normal.