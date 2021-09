Pingsan Saat Main Golf dan Dibawa ke RS, Kondisi Tom Felton Bintang Harry Potter Mulai Membaik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemeran Draco Malfoy di film Harry Potter, Tom Felton dilarikan ke rumah sakit Kamis (23/9/2021).

Ini setelah pemeran antagonis di Harry Potter and the Half-Blood Prince dan Harry Potter and the Deathly Hallows ini kabarnya jatuh pingsan saat mengikuti turnamen golf selebritis.

Meski dikabarkan sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit kabarnya kondisi Tom Felton mulai membaik.

Ini setelah Tom Felton menyampaikan keadaannya lewat unggahan terbaru di akun Instagram @t22felton.

Dilansir dari ETonline, Minggu (26/9/2021), seorang sumber mengatakan, bintang Harry Potter tersebut sudah merasa lebih baik sehingga diperbolehkan pulang dari rumah sakit.

Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa Tom Felton masih mengalami keram atau kejang di bagian punggung.

Tetapi, dianggap normal oleh dokter. Tom Felton juga telah mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang mendoakannya lewat unggahan terbaru di akun Instagram @t22felton.

“Terima kasih banyak. Sedang dalam pemulihan,” kata Tom Felton.

Sementara itu, sumber lainnya mengatakan pada ET bahwa Tom Felton mengalami dehidrasi saat pingsan.

Diberitakan sebelumnya, Tom Felton sempat terjatuh lemas ketika mengikuti pertandingan golf di Wisconsin, Amerika Serikat.