Prediksi, Line Up & Link Streaming Lazio vs AS Roma di Derby Della Capitale Liga Italia, Taktik Mou

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Lazio vs AS Roma di Derby Della Capitale Liga Italia

Siaran Langsung Liga Italia antara Lazio vs AS Roma dimulai pukul 23.00 WIB, Minggu (26/9/2021).

Siaran Langsung Liga Italia antara Lazio vs AS Roma dimulai pukul 23.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa di RCTI + . Racikan Jose Mourinho.

Link Live Streaming Lazio vs AS Roma bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak bisa via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini.

Duel Lazio vs AS Roma di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak bisa via RCTI +.

Menilik klasemen Liga Italia terbaru, AS Roma tampak lebih baik dari Lazio. Giallorossi duduk di peringkat 4 dengan 12 poin, hanya terpaut 3 poin dari Napoli selaku pemuncak. Sementara itu, Lazio berada di peringkat 7 dengan 8 poin.

Menariknya, Lazio dan Roma sama-sama tampil tajam hingga pekan kelima. Kedua tim sama-sama melesakkan 12 gol.

Adapun dari segi pertahanan, skuad Jose Mourinho sedikit lebih baik, baru kebobolan 5 gol dibanding gawang Biancocelesti yang jebol 7 gol.

Dalam Derbi Roma kali ini, Maurizio Sarri selaku juru taktik Lazio kemungkinan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Ciro Immobile sebagai ujung tombak.

Hingga pekan keenam, Immobile tajam, menyumbang 6 gol atau setengah dari total gol Lazio di Serie A musim ini.

Hasil itu juga membawa sang penyerang lokal Italia jadi top skor sementara Liga Italia 2021/22.