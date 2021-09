Prediksi PSM Makassar vs Barito Putera di Jadwal Liga 1 Pekan Ini, Live OChannel

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSM vs Barito Putera di Liga 1 2021 via Live Streaming OChannel tak Siaran Langsung Indosiar

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSM vs Barito Putera di Jadwal Liga 1 2021, Senin (27/9/2021) tayang via Live Streaming OChannel dan tak Siaran Langsung Indosiar gratis dan Live Streaming Indosiar.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara PSM Makassar vs Barito Putera via Live Streaming TV Online OChannel di Vidio.com dimulai pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming PSM vs Barito Putera di Jadwal Liga 1 ini tak bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air namun via Live Streaming OChannel di Vidio. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini.

Duel PSM Makassar vs Barito Putera di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Secara rekor pertemuan dalam 3 laga terakhir, kedua tim berimbang. Namun, di laga terbaru nanti, PSM Makassar sedang dalam situasi yang lebih baik.

Tim Juku Eja baru saja mendapat suntikan motivasi setelah menang tipis 2-3 atas Persik Kediri pada matchday ke-4, Kamis (23/9).

Dalam laga tersebut, Hasim Kipuw dan kolega berhasil menguasai laga dengan 58 persen penguasaan bola.

Serangan yang dibangun PSM Makassar juga terbukti efektif dengan tingkat akurasi tembakan mencapai 66 persen.

Di lain pihak, mental para pemain Barito Putera sedang memburuk.

Di Liga 1 2021 pekan lalu, skuad asuhan Djadjang Nurdjaman alias Djanur tumbang di tangan PS Tira-Persikabo dengan skor cukup telak yakni 0-3.