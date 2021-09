Liga Champions, Jadwal Lengkap dan Live SCTV Ada PSG vs Man City, Guardiola Reuni Dengan Messi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions (UCL) Matchday 2 akan mulai bergulir Selasa (28/9/2021) hingga Kamis (30/9/2021) dini hari WIB. Sebagian laga bisa disaksikan Siaran Langsung SCTV.

Ada dua partai bigmatch yang menjadi perhatian PSG vs Manchester City dan Juventus vs Chelsea. Pertandingan menarik Liga Champion itu akan tayang di SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Selain itu ada laga lain seperti AC Milan vs Atletico Madrid, Manchester United vs Villarreal, FC Porto vs Liverpool, Ajax vs Besiktas dan Shakhtar Donetsk vs Inter Milan.

Pertandingan lain tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com (Champions TV) misalnya seperti AC Milan vs Atletico Madrid, Manchester United vs Villarreal, FC Porto vs Liverpool.

Untuk pertandingan Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV pada Selasa pukul 23:45 WIB Shakhtar Donetsk vs Inter Milan. Lalu Rabu pukul 02:00 PSG vs Manchester City dan pukul 23:45 Atalanta vs Young Boys. Serta Kamis pukul 02:00 Juventus vs Chelsea.

Laga seru dan layak dinanti adalah bentrok dua tim di Grup A anatar tuan rumah, Paris Saint-Germain (PSG) dan Manchester City.

Laga PSG vs Man City dijadwalkan berlangsung di Stadion Parc des Princes, Selasa (28/9/2021) waktu setempat atau Rabu (29/9/2021) dini hari WIB.

Manchester City saat ini memuncaki klasemen Grup A dengan raihan 3 poin hasil kemenangan atas RB Leipzig pada matchday pertama.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Etihad itu, Man City menang 6-3 berkat gol Nathan Ake, Riyad Mahrez, Jack Grealish, Joao Cancelo, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Nordi Mukiele.

Sementara itu, tiga gol balasan RB Leipzig diborong Christopher Nkunku.