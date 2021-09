LINK Live Streaming Liga 2, Persekat vs Badak Lampung, Persijap vs PS Hizbul, Perserang vs PSKC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung Liga 2 2021 hari ini. Live Streaming TV Online dan tidak ada tayangan di Indosiar, tiga pertandingan dimainkan di lanjutan pekan 1.

Hari ini ada tiga pertandingan Live Streaming TV Online Liga 2 2021 yang dimainkan, yakni Persekat vs Badak Lampung , Persijap vs PS Hizbul, Perserang vs PSKC Cimahi.

Tidak ada satupun pertandingan Liga 2 2021 hari ini yang tayang gratis melalui siaran langsung Indosiar. Hanya live Streaming TV Online Vidio.com. Dua laga akan di mulai pukul 15.15 WIB dan pukul 20.30 WIB yakni laga Perserang vs PSKC.

Link tiga pertandingan Live Streaming TV Online Liga 2 2021 akan ditautkan di bawah berita.

Badak Lampung FC vs Persekat Tegal di Liga 2 hari ini Senin 27 September 2021 pukul 15.15 WIB.

Jelang pertadingan, coach BLFC Budiarjo Thalib mengungkapkan seluruh pemainnya dalam kondisi fit dan semua pemain bisa lepas bermain.

Kompetisi Liga 2 2021 dibuka dengan laga perdana antara, Badak Lampung FC vs Persekat Tegal pada, Senin (27/9/2021) mendatang.

Jelang laga tersebut, coach Budiarjo Thalib pastikan Badak Lampung FC siap bermain di Laga perdana Grup B Liga 2 2021.

Pelatih asal Makassar itu mengatakan anak asuhnya selalu menjalankan intruksi yang diberikan. Baik saat menjalani latihan maupun saat melakukan laga uji coba.

Perseru Badak Lampung FC (Instagram Badak Lampung FC)

"Ya saya sangat senang sekali semua pemain bisa lepas bermain, dan apa yang saya Intruksikan mereka berbuat untuk itu," kata Budiarjo, Sabtu (25/9/2021).