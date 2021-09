Sore Ini Live OChannel; PSM vs Barito Putera, Tuan Rumah Incar Rekor Tak terkalahkan

Aksi Marko Simic dalam laga Persija Jakarta vs PSM Makassar di babak semifinal Piala Menpora 2021 Kamis (15/4/2021)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 PSM vs Barito Putera. Tayang via Live Streaming, Senin (27/9/2021). Sakit hati Ilhan Udin Armaiyn.

Di Jadwal Liga 1 ini PSM Makassar vs Barito Putera via Live Streaming TV Online OChannel di Vidio.com digelar di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dimulai pukul 18.15 WIB.

Live Streaming TV Online PSM Makassar vs Barito Putera hanya disiarkan di OChannel dan tidak Siaran Langsung Indosiar gratis dan Live Streaming Indosiar karena free to air namun via Live Streaming OChannel di Vidio.

Link duel PSM Makassar vs Barito Putera di Liga 1 2021 yang dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar, ada di tautan setelah ulasan prediski dan susunan pemain.

PSM Makassar berpeluang mengulang rekor tak terkalahkan dalam lima laga awal Liga 1 2021.

Dengan catatan PSM pada laga kontra Barito Putra hari ini, Senin (27/9/2021) Pukul 16.15 Wita, harus meraih kemenangan.

Laskar Pinisi menjamu skuat Laskar Antasari pada laga pembuka pekan kelima Liga 1 2021

PSM tentu memiliki peluang besar meraih hasil maksimal pada laga tersebut tentu.

Berkaca pada hasil klasemen dan hasil laga kedua tim, PSM lebih diunggulkan dibanding Barito.

Hingga pekan keempat Wiljan Pluim cs mencatatkan kemenangan dua kali dan hasil imbang dua kali.